Muhsin Yazıcıoğlu'ndan 'Madımak' gerçeği! "Yangından kaçanları kurtardık"

YENİAKİT.COM.TR - Madımak Oteli'nde ateist Aziz Nesin'in provokasyonu neticesinde yaşanan olayları Müslümanlara yıkmak isteyen art niyetli kesimlere karşılık, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan bir video, yalanlarını yüzlerine çarpıyor.

"BİR GRUP VATANDAŞI KURTARDIK"

Geçmişte Fatih Altaylı'nın programına katılan Büyük Birlik Partisi'nin şehit Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Madımak olayları sırasında Madımak Oteli'nden kaçan vatandaşların BBP binasına sığınarak kurtarıldığını anlattı.

MADIMAK'TAN YANMAKTAN KURTULAN KAYA: BİZİ KURTARDILAR

Geçtiğimiz yıllarda ise Madımak olaylarında yanmaktan son anda kurtulduğunu anlatan Bülent Kaya ise merhum başkan Yazıcıoğlu'nu doğrulayarak onun talimatıyla kurtulduklarını aktardı. Kaya, Müslümanların saldırdığını yalanlayarak BBP'lilerin istemesi halinde canlarının kurtulamayacağını ifade etti.

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