0553 313 94 23

Muhsin Yazıcıoğlu'ndan 'Madımak' gerçeği! "Yangından kaçanları kurtardık"

Madımak provokasyonunu Müslümanlara yıkmak isteyenlerin yalanlarını yüzlerine çarpan bir videoda, Muhsin Yazıcıoğlu'nun talimatıyla Madımak Oteli'nden kaçan bir grup vatandaşın BBP binasına geçmek suretiyle kurtarıldığı ortaya çıktı.

03 Temmuz 2018 Salı 21:53

YENİAKİT.COM.TR - Madımak Oteli'nde ateist Aziz Nesin'in provokasyonu neticesinde yaşanan olayları Müslümanlara yıkmak isteyen art niyetli kesimlere karşılık, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan bir video, yalanlarını yüzlerine çarpıyor.

"BİR GRUP VATANDAŞI KURTARDIK"

Geçmişte Fatih Altaylı'nın programına katılan Büyük Birlik Partisi'nin şehit Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Madımak olayları sırasında Madımak Oteli'nden kaçan vatandaşların BBP binasına sığınarak kurtarıldığını anlattı. 

MADIMAK'TAN YANMAKTAN KURTULAN KAYA: BİZİ KURTARDILAR

Geçtiğimiz yıllarda ise Madımak olaylarında yanmaktan son anda kurtulduğunu anlatan Bülent Kaya ise merhum başkan Yazıcıoğlu'nu doğrulayarak onun talimatıyla kurtulduklarını aktardı. Kaya, Müslümanların saldırdığını yalanlayarak BBP'lilerin istemesi halinde canlarının kurtulamayacağını ifade etti.

Müslümana zulmün adı Madımak! Provokasyon devam ediyor

Madımak derin proje

Madımak olayı öncesi Aziz Nesin röportajı

Madımak'taki Aziz Nesin tahrikine her görüşten yazar böyle dikkat çekmişti

Madımak’ı bilmeyen, Başbağlar’ı hiç bilmez!

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 21:53
  1. Madımak Oteli
  2. Büyük Birlik Partisi
  3. Madımak olayları
  4. Madımak gerçeği
  5. MadımakYalanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SSK Temmuz 2018 zammı ne kadar?
    1. SSK Temmuz 2018 zammı ne kadar?
    2. Çikolatalı muzlu mini rulo pasta nasıl..
    3. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    4. Göbek yağları neden zor erir?
    5. Minik Eylül cinayetinde korkunç detay!..
    6. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    7. Ceviz suyu nasıl yapılır?
    8. İşgalci İsrail askerleri Türk bayrağı..
    9. Yumuşak kek nasıl yapılır?
    10. Bez bebek nasıl yapılır?
    11. Bünye nasıl güçlendirilir?
    12. Bu rahatsızlıklarınız varsa adaçayı..
    13. Nasırlardan kurtulmak için neler..
    14. Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl..
    15. Türk ordusuna çağrı: Bizi PKK'dan..
    16. Kabızlık şikayetiniz varsa bu..
    17. Neden ev yoğurdu tüketmeliyiz?
    18. Misvağın bilinmiyen faydaları
    19. Dikkat! Bu faktörler çocuklarda işitme..
    20. Muhsin Yazıcıoğlu'ndan 'Madımak'..
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi