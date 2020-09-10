Muhasebeci ve mali müşavirlik sınavları aralıkta yapılacak
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı tarihleri belirlendi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 2020/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık’ta, 2020/3. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık’ta yapılacak. Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.