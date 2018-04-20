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Muhasebeci Kenan'ın sicili kabarık

Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın sicili oldukça kabarık.

20 Nisan 2018 Cuma 12:04
Muhasebeci Kenan'ın sicili kabarık

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Öztürk Yılmaz'ın skandallar dizisini hatırlayalım:

TACİZDEN SORUŞTURMASI VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın; Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'nda çalışan kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, AB Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olduğu dönemde temsilcilikte çalışan bir kadını taciz etti ve otel odasına çağırdı. Öztürk'ün eşinin olayı öğrenip Dışişleri Bakanlığı'na gelerek olay çıkarması üzerine soruşturma başlatıldı..

TACİZ BELGELENDİ

Soruşturma kapsamında; Yılmaz'ın telefonundaki mesajları incelendi; gönderdiği mesajlarda bakanlık çalışan kadını tacizi belgelendi ve ardından AB Bakanlığı görevinden kovuldu. Yılmaz'ın, AB Bakanlığı'nda 15 gün gibi kısa sürede görev yaptığı öğrenildi. Yılmaz'ın; kadını taciz etmesi ve otele davet etmesi olayının Egemen Bağışı'ın AB Bakanı, Volkan Bozkır'ın müsteşar olduğu dönemde yaşandığı öğrenildi.

KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARINA AĞIR KÜFÜRLER ETMİŞTİ

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu'yken DEAŞ tarafından rehin alınan Öztürk Yılmaz, o dönemde kendi aşçısı Ersan Köksal'a yumruk attığı, kavga sırasında kendisi de yüzünden yaralanmıştı. Öztürk, Yılmaz'ın yurda döndüğünde yüzündeki çizikler dikkat çekmişti. Musul Başkonsolosluğu'nda görevli güvenlik amirleri; Öztürk Yılmaz hakkında "rehin tutuldukları sürede konsolosluk çalışanları ve polislere hakaretler yağdırdığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

FETÖ DERGİSİNDE TÜRKİYE ALEYHİNE RÖPORTAJ VERDİ

FETÖ'nün haftalık yayın organı olan ve KHK ile kapatılan Aksiyon Dergisi'nin; Öztürk Yılmaz'ın CHP'den milletvekili olmasının ardından röportaj yaptığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın; 21 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan röportajında Türkiye'yi suçlamış ve "IŞİD'le hiçbir ülke yeterince mücadele etmiyor" iddiasında bulunmuştu. Yılmaz, rehin tutulduğu süreçle ilgili ise konuşmadı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Musul Başkonsolosu olduğu dönemde Konsolosluk çalışanları ile birlikte DEAŞ tarafından esir alınan Öztürk Yılmaz, kendisini Muhasebeci Kenan olarak tanıttığı ortaya çıkmış ve kamuoyunda "sahte kahraman" olarak anılmaya başlanmıştı. AB Bakanlığı'ndan şaibeli bir şekilde kovulan Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun desteği ile siyaset basamaklarını hızla tırmanmıştı. Afrin operasyonunda kahraman Mehmetçiği ve Özgür Suriye Ordusu'nu itibarsızlaştırmaya çalışan Öztürk Yılmaz son olarak Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ederek CHP-HDP ittifakının ilk adımını atmıştı. Her sözü ile bir skandala imza atan Öztürk Yılmaz'ın adaylık açıklaması sosyal medyada kısa sürede espiri konusu oldu.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:04
  1. Ordu
  2. Ardahan
  3. FETÖ
  4. Türkiye
  5. Öztürk Yılmaz
  6. CHP

YORUM YAZ

  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    Pes doğrusu. Bu CHP'de ahlaklı, namuslu, şerefli bir tane adam yok mu ? Yoksa bir tane dışaridan bulsunlar. Melketimizde fakir ama namuslu çok insan var. Ama bilmem ki onlardaCHP gibi FETÖ, PKK-HDP dostu ve katil Amerika aşıklisı bir parti ile secilmek isterler mi ?
  • sancarsancar2 sa önce
    kırklareli valisi şuan görevde hertürlü dümen var, o kadar haktan yanasınız onu yazsanıza, adama kadına yaklaşmama cezası veriliyor, vali tüm şehre yaklaşabiliyor. Sizin maksadınız farklı hak hukuk değil..
  • melih53melih532 sa önce
    m,lletle kafamı buluyorlar..daha şimdiden başladılar.dünde mikrofoncu vekiller günlük mikrofon konuşmasını yaptılar.komedi.**
  • mtmt2 sa önce
    yazik chp ye gonul verenlere yaa..."tipis tipis muhasebeci kenan" yani. kk m.vekili maasini bolursun artik bu fedai ile:)) secilememe tehlikenin kesin ve garanti oldugu durumda bu cikis dublõrluk degil fedailiktir cunku..
  • rifatrifat2 sa önce
    bunları neden içeriye atmıyor yüce turk yargısı !!!!
  • KaraKara2 sa önce
    Yav madem sicili kabarık bir pislik devlet niye boylelerine yuksek yerlerde is veriyor illere gidin valiler kurum müdürlerinin havasından geçilmiyor zenginle her yönetici ahpap garibanı bilen yok polis garibandan yana durduğu zaman birileri uzaya sokuyor
  • KaraKara2 sa önce
    Yav madem sicili kabarık bir pislik devlet niye boylelerine yuksek yerlerde is veriyor illere gidin valiler kurum müdürlerinin havasından geçilmiyor zenginle her yönetici ahpap garibanı bilen yok polis garibandan yana durduğu zaman birileri uzaya sokuyor
  • Ömer GençÖmer Genç3 sa önce
    Bu adam yıllarca hariciyede çalıştı.Bunun gibi kaç tane daha var acaba.Birazda kendimizi sorgulayalim.Bu tip adamlar devleti temsilen dünyayı dolaşıyor.
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