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Medya Muharrem İnce'ye "rakı"lı gönderme! Resmen deliye dönecek
Medya

Muharrem İnce'ye "rakı"lı gönderme! Resmen deliye dönecek

Yeniakit Publisher
2023-03-27 13:11:00 -
Muharrem İnce'ye "rakı"lı gönderme! Resmen deliye dönecek

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, 100 bin imzayı toplayıp cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi çok fena ti'ye aldı.

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, 100 bin imzayı toplayıp cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi çok fena ti'ye aldı. 

"Seçim akşamı rakı içip kendinden geçmeye... Severim onu. Varsın biraz da oyalansın gene... Alıştık" ifadelerini kullanan Ardıç, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce üçüncü aday olmuş...

Vallahi tebrik ederiz.

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Ama şu aday yoklamasında 100 bin imzayı toplamış arkadaşa vere vere yüzde 3 falan öngörüyorlar...

Malum senaryo.

Ama bu bile Kılıçdaroğlu'nu paniklemeye yetmiş, buna Milli Eğitim Bakanlığı'nı teklif etmiş!

Memlekete bak.

Bu iş nereye gidiyor?

Seçim akşamı rakı içip kendinden geçmeye...

Severim onu.

Varsın biraz da oyalansın gene... Alıştık...

Nasıl olsa "adam kazandı" geliyor arkasından!

Bu arada 100 bin toplayamayanları da öperiz.

Ben ne güzel eğleniyorum, onlar da eğlensinler."

 

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