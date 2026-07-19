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Gündem Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar
Gündem

Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dün devlete alternatif göstermek için gece gündüz çırpınan, AFAD ve Kızılay gibi milli kurumları lekelemek adına Haluk Levent’i neredeyse Cumhurbaşkanı adayı ilan etme noktasına gelen CHP yandaşı Sözcü TV, şimdi de aynı Haluk Levent’i “iktidara yakın” diyerek hedef şaşırtmaya kalktı!..

Deprem döneminde devletin kurumlarını karalamak için yalan rüzgarları estiren, AHBAP derneğine bağış toplamak için adeta seferberlik ilan eden muhalif medya, yine trajikomik bir çelişkinin odağında. Her konuda iktidarı ve mütedeyyinleri hedef göstermekten başka “meziyeti” olmayan Sözcü TV, dün kahraman ilan ettikleri Haluk Levent için bugün “Pardon, muhalif bir kişilik miydi? Pek çok bakanla fotoğrafı var, iktidara gıkı çıkmıyor” diyerek “karşı tarafın adamı” triplerine girdi!..

 

Sözcü TV spikeri şunları söyledi:

Pardon Haluk Levent muhalif bir kişilik miydi? Pek çok bakanla fotoğrafı var. Onun da albümü çok. Ne zaman iktidara öf diyebildi? Gık çıkarabildi ki. Geçiniz. Geçiniz bunları. İzmir Marşı mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? O da Haluk Levent'in geniş kesimlerinin duygusuna dokunabilmek için bence bilinçli bir okumasıydı. Ben buna inananlardanım. Subjektif. Beni ilgilendirir.

 

GÖRÜLMEMİŞ YÜZSÜZLÜK

Deprem felaketinde milli dayanışmanın merkezleri olan AFAD ve Kızılay’ı yıpratmak uğruna AHBAP’ı ve kurucusu Haluk Levent’i devlete alternatif bir yapı gibi pazarlamaya kalkanların maskesi bir kez daha düşmüş oldu. O dönem Levent’i neredeyse "kurtarıcı lider" ve "Cumhurbaşkanı adayı" yapmaya heveslenen fondaş koronun, bugün sırf devletin bakanlarıyla resmi fotoğrafları var diye aynı ismi "iktidar yanlısı" ilan etmesi tam bir akıl tutulması ve yüzsüzlük olarak tarihe geçti.

 

İMAMOĞLU’NUN KANKASIYDI!..

İşlerine geldiğinde İzmir Marşı üzerinden popülizm devşirenlerin, bugün Haluk Levent’in kemalizm propagandasını bile “bilinçli bir oyun” olarak nitelemesi samimiyetsizliklerinin en açık kanıtı oldu.

 

Bakanlarla çekilen fotoğraflar üzerinden kirli algı operasyonları yürüten bu zihniyete, Haluk Levent’in CHP’li Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok muhalif isimle yan yana çektirdiği boy boy fotoğrafları nereye koyacakları ise merak konusu haline geldi!..

Dün yere göğe sığdıramadıkları isimleri, sıkıyı görünce nasıl da bir gecede harcayabildiklerini gösteren bu olay, fondaş medyanın çifte standartlı, samimiyetsiz ve omurgasız yayıncılık anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Renklendirmeye çalışıyor fetö belliki!!

Sözcünün sâhibi fetöden firari!!!

Fetö nasıl bir omurgasız kımıllar örgütü olduğunun ispatı!!!

Fetö elebaşının ruhunu trans olup hâla yaşadığına inanan fetö zombi örgütü!!! Utanma arlanma dürüstlük vb insâni duyguları olmayan robot kitle!!! Her türlü yalan dolan iftira yapmaktan hiç imtina etmezler!!!
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