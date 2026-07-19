Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar

Deprem döneminde devletin kurumlarını karalamak için yalan rüzgarları estiren, AHBAP derneğine bağış toplamak için adeta seferberlik ilan eden muhalif medya, yine trajikomik bir çelişkinin odağında. Her konuda iktidarı ve mütedeyyinleri hedef göstermekten başka “meziyeti” olmayan Sözcü TV, dün kahraman ilan ettikleri Haluk Levent için bugün “Pardon, muhalif bir kişilik miydi? Pek çok bakanla fotoğrafı var, iktidara gıkı çıkmıyor” diyerek “karşı tarafın adamı” triplerine girdi!..

Sözcü TV spikeri şunları söyledi:

“Pardon Haluk Levent muhalif bir kişilik miydi? Pek çok bakanla fotoğrafı var. Onun da albümü çok. Ne zaman iktidara öf diyebildi? Gık çıkarabildi ki. Geçiniz. Geçiniz bunları. İzmir Marşı mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? O da Haluk Levent'in geniş kesimlerinin duygusuna dokunabilmek için bence bilinçli bir okumasıydı. Ben buna inananlardanım. Subjektif. Beni ilgilendirir.”

GÖRÜLMEMİŞ YÜZSÜZLÜK

Deprem felaketinde milli dayanışmanın merkezleri olan AFAD ve Kızılay’ı yıpratmak uğruna AHBAP’ı ve kurucusu Haluk Levent’i devlete alternatif bir yapı gibi pazarlamaya kalkanların maskesi bir kez daha düşmüş oldu. O dönem Levent’i neredeyse "kurtarıcı lider" ve "Cumhurbaşkanı adayı" yapmaya heveslenen fondaş koronun, bugün sırf devletin bakanlarıyla resmi fotoğrafları var diye aynı ismi "iktidar yanlısı" ilan etmesi tam bir akıl tutulması ve yüzsüzlük olarak tarihe geçti.

İMAMOĞLU’NUN KANKASIYDI!..

İşlerine geldiğinde İzmir Marşı üzerinden popülizm devşirenlerin, bugün Haluk Levent’in kemalizm propagandasını bile “bilinçli bir oyun” olarak nitelemesi samimiyetsizliklerinin en açık kanıtı oldu.

Bakanlarla çekilen fotoğraflar üzerinden kirli algı operasyonları yürüten bu zihniyete, Haluk Levent’in CHP’li Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok muhalif isimle yan yana çektirdiği boy boy fotoğrafları nereye koyacakları ise merak konusu haline geldi!..

Dün yere göğe sığdıramadıkları isimleri, sıkıyı görünce nasıl da bir gecede harcayabildiklerini gösteren bu olay, fondaş medyanın çifte standartlı, samimiyetsiz ve omurgasız yayıncılık anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.