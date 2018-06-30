Muharrem İnce'nin seçim gecesi nerede olduğu ortaya çıktı

Muharrem İnce, 24 Haziran'da sandıkların kapatılmasının hemen ardından kameraların karşısına gidip YSK'da nöbet tutacağını açıkladı. O saniyeden itibaren ertesi gün saat 12.00'a kadar bir daha gören olmamıştı. Hatta CHP'li seçmenler İnce'nin kaçırıldığını düşünmeye başlamıştı. İnce de bunun "şizofrence bir düşünce" olduğunu söylemişti.

OTELDEYDİ

O gece İnce'nin nereden olduğunu aydınlatan bilgi ortaya çıktı. Buna göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, seçimi kazandığını zannedip YSK'dan ayrıldı ve Swissotel'e geçti. Otelin 8. katı onun için kapatılmıştı. Yanında ailesi ve CHP'nin kurmaylarından Engin Altay vardı.