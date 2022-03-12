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Gündem Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde sular durulmuyor
Gündem

Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde sular durulmuyor

‘CHP’de diktatörlük var’ diyerek istifa eden Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde sular bir türlü durulmuyor. Partiden İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Mert Demir, sosyal medya hesabından ‘afiyet olsun’ dediği için disipline verildiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 16:57:00 -
Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde sular durulmuyor

CHP ve Kılıçdaroğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulunarak partiden ayrılan Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde hemen hemen her gün bir olay patlak veriyor. 

“Güzel masa afiyet olsun” dediği için mi disipline sevk edildi?

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Mert Demir, Twitter’da Mustafa Kemal Çiçek, Tolgahan Erdoğan ve Gazeteci Erdem Atay’ın bulunduğu yemek fotoğrafına “Güzel masa afiyet olsun” yazdığı ve bu nedenle disipline sevk edildiğini iddia etti.  

“Partide kemalist yapı istenmiyor” iddiası

“Kemalistleri Muharrem İnce partiden tasfiye ediyor” eleştirisinin yoğun olarak yapıldığı Memleket Partisi’nin İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Mert Demir, partide yaşananları anlattı. Odatv’ye konuşan Mert Demir, şunları söyledi:

“7 farklı mesaj var bunlardan biri de buydu. Bana ait olmayan mesajları da koymuşlar ben olduğumu düşünerek. Arkadaşlarla yorgun kafamızı masaya koyduğumuz ve ‘sohbet odası tayfa’ yazdığım bir mesajı da koymuşlar. Bunun nedeni bellidir, partideki Kemalist yapı istenmiyor. CHP’de koltuk bulamadığı için, milletvekili olamadığı için partiye gelenler tarafından tasfiye ediliyoruz, şu anki süreç bu.” 

 

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