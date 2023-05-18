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Gündem Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ikinci tur kararını açıkladı
Gündem

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ikinci tur kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 16:33:00 - 2023-05-18 16:36:14
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ikinci tur kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde, parti meclisi toplandı. Uzun saatler süren toplantıda ikinci tur için kimin destekleneceği tartışıldı. Toplantıdan tarafsızlık çıktı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala hakkında çıkan iddialar üzerine adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’nde, parti meclisi toplandı.

4 saat 15 dakika süren toplantıda, seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın mı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu “desteklenmesinin daha doğru olduğu” tartışıldı.

Ancak parti yönetimi “her iki adayın doğrudan desteklenmesine” vize vermedi. PM’den “Ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu” kararının çıktığı ileri sürüldü. Bu konuda tercihin Memleket Partisi’ne oy veren seçmenlere bırakılmasının perde gerisinde, “Genel başkan İnce’nin eski partisine olan kırgınlığın yattığı” değerlendiriliyor.

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