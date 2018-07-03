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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu açıklaması

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk kez konuşan Muharrem İnce, "Kendisiyle bir yarış içinde olmayacağımı ilettim" dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 11:45
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Muharrem İnce, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. 

İnce, Kılıçdaroğlu'na onursal başkan olarak, kendisinin de genel başkan olarak göreve geçmesi için teklifte bulunduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi benden ona gitti. Milletin önünde de söyleyebilirim. Sayın genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, milletin gönlünde taht kurduğunu ve devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini söyledim. Ama milletin de bu seçim sırasında duyduğu gördüğü bir umut var bunu kaybetmemiz gerektiğini ve kendisi isterse olağan üstü kurultayı toplayabileceğini, kendisinin onursal genel başkan olarak kalabileceğini benim de genel başkan olabileceğimi teklif ettim. Kılıçdaroğlu bana evet ya da hayır diye bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım."

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:45
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • Benimde bir teklifim var.Benimde bir teklifim var.1 sa önce
    İkinizde kaybettiniz....bitmek üzere olan teröre onun temsilcisi Hdpkk ya oy dilenerek meclise soktunuz....ülke gündemini daha fazla meşgul etmeyin gözümüzün önünden kaybolun....Kandile gidin diyeceğim ama yakında orayada şanlı bayrağımız dikilecek...mesela çok sevdiğiniz Esadın sarayına güdebilirsiniz.
  • FurkanFurkan1 sa önce
    Savaş daha yeni başlıyor
  • hamdihamdi1 sa önce
    Onursaleşbaşkan bunlar biz uymayan saçma sapan geçiştirme ifadeleri.Bu eşbaşkanlık denen şey kalkmalı.Onursal başkan da.Bunlar saçma sapan kayılım sözleri
  • hasanhasan1 sa önce
    kilicdaryanı üst akıl getirdi oraya , ancak üstakıl götürür. 10 tane muharrem bile kılıçdaryanı ordan kaldıramaz.
  • ORHANORHAN1 sa önce
    Bu adam seçilemezse tavuk beslemeyecek miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum.
  • OsmanoğluOsmanoğlu1 sa önce
    Patronlarınıza sorun bunu. Sen sormussun anlaşıldı ince.ama Kılıçdaroğlu soracak. İkinizde cıaa bağlısınız ama sizden sorumlu şahıs farklı anladık artık. Gandi dansı şişirmecesi bitecek biracı ince şişirilecek anlaşılan. Balon çok şişiriliyor patlayınca foseptik faciası oluyor
  • nurinuri1 sa önce
    "büyük devlet adamlığı yaptığını...." biz niye görmedik onu. devlet adamlığı sgk dönemiyse batırdı, chp dönemiyse zaten devlet adamlığı sayılmaz ki onuda batırdı.
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Bye ince kemal Kılıçdaroğlu’nun milletin gönlünde taht kurduğunu söylüyorsunuz bunu nereden çıkardınız böyle bir şey yok taht kuran milletin teveccühünü kazanan iktidar olur yönetici olur böyle bir şey olmadığına göre kemal Kılıçdaroğlu’nun taht kurduğunu nasıl nereden anladınız
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