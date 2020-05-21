Muharrem İnce'den Çav Bella tepkisi! Kılıçdaroğlu'ndan hala 'çıt' yok
CHP'li Muharrem İnce, İzmir'de alçak bir sabotaj yapılarak cami hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalınmasına tepki gösterdi.
İzmir'de alçak bir sabotaj yapılarak cami hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalınmasına CHP'li Muharrem İnce'den tepki geldi.
İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cami minarelerinden müzik yayını yapılması, çav bella çalınması ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Bunun sorumlusu kimse bulunmalı ve en ağır ceza verilmelidir." ifadelerini kullandı.
İşte Muharrem İnce'nin o tweeti:
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise skandal olaya hala bir tepki gelmemesi dikkat çekti.