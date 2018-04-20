Muharrem İnce'den adaylık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul etti.

Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, dün amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul'a gitti. Yalova Milletvekili İnce de törene katılarak Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti.

İnce'nin tören sonrasında Kılıçdaroğlu'dan randevu talep ettiği belirtilirken, kabulün bugün saat 15.00'te gerçekleştiği öğrenildi.

'ADAY OLACAK MISINIZ?' SORUSUNA CEVAP

İnce görüşme sonrası şu açıklamaları yaptı:

''İnsanlarımızın yüreğine su serpmeye ihtiyacımız var. Referandumda yarattığımız dayanışma ruhuna ihtiyacımız var. Bunu birlikte başaracağız. Bu korku yağma düzeninden hep birlikte kurtulacağız. 16 yıldır TBMM'de milletvekili olarak görev yapan arkadaşınız olarak genel başkanımıza önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi ilettik. Dertleştik ve gidiyorum. CHP Genel Başkanının doğal cumhurbaşkanı olması gerektiğini iletmiştim yine ilettim.

Sayın genel başkan düşündüğü adaylarla ilgili anket çalışması yaptırdığını kaydettiler. Ben partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm. Partimizin yetkili organları ne kadar verirse ona saygı gösteririm.''

ADAY SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Habertürk TV'nin canlı yayınında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Salı günü yapılacak Parti meclisi toplantısında belli olacağını söyledi.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamaması halinde 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.