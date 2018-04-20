Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muharrem İnce'den adaylık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15.00'te CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ile bir araya geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 15:59
Muharrem İnce'den adaylık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul etti.

Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, dün amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul'a gitti. Yalova Milletvekili İnce de törene katılarak Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti.

İnce'nin tören sonrasında Kılıçdaroğlu'dan randevu talep ettiği belirtilirken, kabulün bugün saat 15.00'te gerçekleştiği öğrenildi.

'ADAY OLACAK MISINIZ?' SORUSUNA CEVAP

İnce görüşme sonrası şu açıklamaları yaptı:

''İnsanlarımızın yüreğine su serpmeye ihtiyacımız var. Referandumda yarattığımız dayanışma ruhuna ihtiyacımız var. Bunu birlikte başaracağız. Bu korku yağma düzeninden hep birlikte kurtulacağız. 16 yıldır TBMM'de milletvekili olarak görev yapan arkadaşınız olarak genel başkanımıza önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi ilettik. Dertleştik ve gidiyorum. CHP Genel Başkanının doğal cumhurbaşkanı olması gerektiğini iletmiştim yine ilettim.

Sayın genel başkan düşündüğü adaylarla ilgili anket çalışması yaptırdığını kaydettiler. Ben partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm. Partimizin yetkili organları ne kadar verirse ona saygı gösteririm.''

ADAY SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Habertürk TV'nin canlı yayınında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Salı günü yapılacak Parti meclisi toplantısında belli olacağını söyledi.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamaması halinde 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:59
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. chp
  4. kemal kılıçdaroğlu
  5. muharrem ince
  6. yalova
  7. milletvekili
  8. 24 haziran 2018

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Canlı yayında flaş çıkış: Muhafazakar Kürtler rahatsız Saadet'e yönelebilirler
    1. Canlı yayında flaş çıkış: Muhafazakar..
    2. UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    3. Sinirlerine hakim olamayınca tribüne..
    4. Başakşehir yeniden lider! 3-1
    5. TBMM'den geçti! Seçim kararı Resmi...
    6. CHP İYİ Parti'ye mi umut bağladı?
    7. İsrailli bakandan suikast tehdidi!
    8. Rusya: Nasıl çözeceğimizi biliyoruz
    9. ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah..
    10. "Türk Telekom" davasında müebbet yağdı
    11. Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3..
    12. Esed, kimyasal silah maddelerini..
    13. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
    14. Twitter dünya genelinde çöktü
    15. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
    16. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
    17. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
    18. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
    19. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
    20. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz