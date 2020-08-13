Muharrem İnce ne açıkladı? Muharrem İnce basın toplantısı konuşması

Son dakika Muharrem İnce haberi… Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddiaları günlerdir konuşuluyor. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce, bugün yapacağı basın toplantısı için memleketi Yalova’dan Ankara'ya geldi. Ankara’da çalışmalarına hız veren Muharrem İnce'nin bugün saat 10.30'da Çukurambar'da bulunan Holiday İnn Oteli'nde basın toplantısı yapacak. Muharrem İnce’nin basın toplantısında CHP’den ayrılıp ayrılmayacağı da netlik kazanmış olacak. Muharrem İnce'nin son konuşması merak edilirken kulis bilgilerine göre, Muharrem İnce’’nin parti yönetimini topa tutacağı 24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin yalnız bırakıldığını söyleyeceği öğrenildi. Muharrem İnce, asıl bombayı son kurultayda Kılıçdaroğlu’nun “dostlarımızla iktidar olacağız” sözüne yönelik olacak. Muharrem İnce’nin gerçek CHP’lilerin partiden atıldığını CHP’li olmayanların parti yönetimi tarafından baş tacı yapıldığını söylemesi bekleniyor.

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Muharrem İnce basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayının kendisinin olmasını isteyeceği Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması durumunda sen aday değilsen ben adayım diyeceği öğrenildi. Muharrem İnce bu çağrıdan sonra Kılıçdaroğlu’nun cevabını bekleyecek. Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusunda İnce’ye resti çekmesi durumunda “29 Ekim Hareketi” adı altında bir hareketi başlatacağı öğrenildi. İnce’nin CHP’nin ortak çatı adayının Abdullah Gül’ün olmaması için ise Anadolu’yu karış karış gezecek.