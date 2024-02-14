Muharrem İnce eski partisini topa tuttu! CHP’de Adalet, vicdan, liyakat yok

Muharrem İnce 31 Mart seçimleri için bir otelde düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

"ADALET, VİCDAN, LİYAKAT YOK!"

CHP'yi hedef alan İnce, "CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor ama 30 yaşındaki avukatına Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer. Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor." diye konuştu.

"YAZIK GÜNAH!"

Muharrem İnce geçen yılki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde seçmene "Sizi kandırıyorlar" dediğini anlatarak şu ifadeleri kaydetti:



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"Selim Temurci CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. Kendi partisi diyor ki 'Gel İstanbul'dan aday ol', 'Olmam, ben AK Parti'nin adayını destekleyeceğim' diyor. Oy verenlerin vicdanına, bırakıyorum bunu. Birol Aydın, CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti, ben adayım' diyor. Böyle 39 kişi var. Yazık, günah."

İSTANBUL İÇİN BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK

17 Şubat Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını belirten İnce, Büyükşehir Belediyesi için 3 aday adayları bulunduğunu ve bir sürprizleri olacağını ifade etti.