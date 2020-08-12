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Siyaset

Muharrem İnce: Çok büyük bombalar açıklayacağım

Yeni bir parti kuracağı iddialarıyla ilgili yarın açıklama yapacak olan Muharrem İnce, Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuştu. İnce, "Perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 19:41:00 -
Muharrem İnce: Çok büyük bombalar açıklayacağım

"Dağ fare mi doğuracak" başlıklı bir yazı kaleme alan Nagehan Alçı, yeni bir parti kuracağı iddiaları üzerine Muharrem İnce ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini köşesine taşıdı.

"İnce beklentiyi çok yükseltiyor" diyen Alçı, İnce’nin kendisine "Nagehan Hanım şundan emin olun, perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağım ama az zaman kaldı, daha fazla bir şey söyleyemem size" dediğini aktardı.

Nagehan Alçı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Önce yazılanları teferruatlı bir şekilde okudum ve Muharrem İnce’yi aradım.

Gülerek açtı telefonu. Keyfi çok yerindeydi.

‘Sizin sayenizde tatil yapmak imkansız hale geldi’ diye girdim söze.

‘Valla bu süreçte beni hiç aramadınız. Tüm gazeteciler aradı ama siz hiç beni aramayınca şaşırdım. Demek tatil sebebiyleymiş. Ama az kaldı merak etmeyin Nagehan Hanım’ dedi.

‘Perşembe bizi şaşırtacak bir şeyler söyleyecek misiniz? Yeni partiyi açıklayacak mısınız Muharrem Bey?’ diye sordum.

‘Nagehan Hanım şundan emin olun, perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağım ama az zaman kaldı, daha fazla bir şey söyleyemem size. Aslında şu an kimseye demeç de vermiyorum ama sizin telefon ettiğinizi görünce nezaketen açtım’ dedi."

Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, "Bu süreçte herkes konuştu. Herkes eteklerindeki taşları döksün. Ben açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağım" diyerek yarını işaret etmişti.

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