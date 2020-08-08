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Siyaset

Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce, geçtiğimiz dönemlerde tartışma konusu olan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:06:00 -
Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce, geçtiğimiz dönemde yoğun tartışmalara neden olan "Beştepe'ye giden CHP'li" konusunu tekrar gündeme getirdi.
Konuyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, Beştepe'ye giden ismin kendisi olmadığını, CHP'den bir genel başkan yardımcısının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini söyledi. Yüzde 99 emin olduğu için Beştepe'ye giden kişinin ismini vermek istemediğini söyleyen İnce, bu ismin şuan genel başkan yardımcılığı görevinde olmadığını ekledi.

İşte Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı;

Dünkü "Talat Atilla doğru mu söylüyordu?" yazımdan sonra Muharrem İnce aradı. Cep telefonunun ekranında Muharrem İnce ismini görünce hemen açtım."Merhaba Fatih bey, yazıyı görünce arama ihtiyacı hissettim. Size bilgi vermem lazım. Çünkü sizin dürüst gazeteciliğinize, her konuya bilimsel yaklaşımınıza güveniyorum ve size gerekli verileri verebilirsem doğruyu göreceğinize inanıyorum" diye girdi söze.Öncelikle Talat Atilla'nın iddiasını bir kez daha yalanlayarak başladı."O gazeteciyi kullandılar. Kimin kullandığını da biliyorum. Bana asıl dokunan Kemal Bey'in Fox TV'deki sabah programına çıkıp 'Kimin gittiğini biliyorum' diyerek beni ima etmesi oldu. Kemal Bey'i aradım hemen. 'Biliyorsanız çıkıp açıklayın. Yoksa ben çıkıp sert konuşurum' dedim. Açıklamadı.

"O ben değilim"

Bakın Fatih Bey, Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı Sarayına giden bir CHP'li var ama o ben değilim. Gidenin kim olduğunu da biliyorum. Bir genel başkan yardımcısı gitti Saray'a, Tayyip Erdoğan'a. Görüştü."Burada lafa giriyorum."Niye adını açıklamıyorsunuz o zaman?" diye soruyorum."Yüzde 100 emin olsam açıklayacağım ama yüzde 99 eminim ve vicdanım o yüzde 1'den ötürü açıklamamı engelliyor. Ama söylüyorum işte bir genel başkan yardımcısı.""Hala genel başkan yardımcısı mı?" diye soruyorum."Yok artık değil" diyor Muharrem İnce.

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Yorumlar

Hakan

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vedat uşaklıgil ataseven

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