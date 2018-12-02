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Muharrem Coşkun'dan yeniakit.com.tr'ye saldıran 'Gezi zekalılara' tokat gibi cevap!

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, katıldığı bir canlı yayında, provokasyon peşindeki 'gezi zekalılara' tokat gibi cevap verdi.

02 Aralık 2018 Pazar 01:07

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Akit TV'nin sevilen programı Asıl Mesele'de yine çok çarpıcı yorumlarda bulundu.

Programda, Kemalist provokatörlerin ipliğini pazara çıkaran haberleri nedeniyle yıpratılmak istenen yeniakit.com.tr'ye ilişkin önemli tespitlerde bulunan deneyimli televizyoncu, Türkiye'yi sömürenlerin yıllarca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan attığını söyledi. 

2013 Haziran ayında sahneye çıkan Gezi eylemcilerinin, "Köprü yapmayın, yol yapmayın. Halkın menfaatine olan işler yapmayın." gibi talepleri olduğuna dikkat çeken Coşkun, eylemlerdeki çelişkilere dikkat çekti.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı bir kılıf'

Türkiye'yi sömürenlerin yıllarca Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganları attığını belirten Coşkun, "Bu bir kılıf. Şimdi bizim yeniakit.com.tr'yi taşa tutuyorlar, Mustafa Kemal resmiyle Fetullah Gülen ve Abdullah Öcalan'ın resmini nasıl yan yana koyarmışız. Yahu arkadaş Gezi'de bunları yan yana taşıdılar. Ona itiraz etmediniz. Öcalan'la Atatürk resmi yan yana taşındı, el ele verdiler. Şimdi Yeni Akit'e kızıyorsunuz, nasıl bunu yaparsınız diye. Yeni Akit bu gerçeğe dikkat çekmiş." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 01:07
  1. Muharrem Coşkun
  2. Akit TV

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