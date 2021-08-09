Ağustos ayına girmemizle beraber hicri ay olan Muharrem ayının ibadetleri sorgulanmaya başladı. Bilindiği gibi 9 Ağustos 2021 tarihinde Muharrem ayına girdik. Muharrem ayını gerektiği karşılamak isteyen Müslümanlar, hangi ibadetleri yapabileceklerini araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Muharrem ayının ibadetleri nedir? Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır?

Muharrem ayı Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu aya hürmet etmek her Müslümanın görevidir. Muharrem ayında aşağıdaki ibadetler yapılabilir…

1- Kuran-ı Kerim okunmalı ve kaza ve nafile namaz kılınmalı.

2-Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

4- Muharrem ayı ve Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

5-Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

6- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)