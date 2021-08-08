Milyonlar hicri takvime göre yılın ilk ayı olan muharrem ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, muharrem ayı hangi gün başlayacak aşure gününe ne kadar kaldı?

Muharrem ayı ne zaman başlayacak? 2021 muharrem ayı ne zaman?

Milyonlar muharrem ayının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Muharrem ayı 9 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Muharremi ayının 10.günü yani 18 Ağustos’ta ise aşure günü idrak edilecek.

Muharrem ayı nedir? Muharrem ayının önemi nedir?

Muharrem ayı hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Aşure gününde yaşanan önemli olaylar nedir?

Hz. Adem a.s.’ın tevbesi Aşure günü kabul olunmuştur.

Hz. İdris a.s.’ın göğe çıkarılması bu günde vuku bulmuştur.

Hz. Nuh a.s.’ın gemisi bu günde Cudi Dağı’na oturmuş, Nuh a.s. da şükür için o gün oruç tutmuştur.

Hz. İbrahim a.s. Aşure gününde doğmuş, kendisine bu günde “Halîlullah” sıfatı verilmiş ve bu günde Nemrut’un ateşinden kurtulmuştur.

Hz. Yakub a.s.’ın gözleri bugünde açılmıştır.

Hz. Yusuf a.s. bu gün kuyudan çıkartılmış, yine bu günde zindandan kurtulmuştur.

Hz. Eyüp a.s. tutulduğu hastalıktan bugünde sıhhat bulmuştur.

Hz. Yunus a.s. balığın karnından bugün çıkartılmıştır.

Hz. Süleyman a.s.’a saltanat verilmiştir.

Hz. İsa a.s. bu günde doğmuş ve muharrem ayının 10.günü göklere çıkarılmıştır. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr, 5538; el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 5132)