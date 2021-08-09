Muharrem ayı duası! Peygamber Efendimizin’in Muharrem ayında yaptığı dualar

Muharrem ayında okunacak dualar! Muharrem ayı nedir? Hicret ve Muhacir Hicret denince akla ilk gelen, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem), 622 yılında Mekke’den Medine’ye intikali hadisesidir. Bu hadisenin gerçekleştiği gün hicrî yılbaşı kabul edilmiş ve hicrî takvim o güne göre hesaplanır olmuştur. Ancak hicret, gerek İslâm tarihinde çok büyük önemi olan bir vaka olarak gerekse bir kavram olarak bundan daha derin ve geniş bir anlam sahasına sahiptir. Sadece bir olay değil, kavram olarak da müslümanların hayatına yerleşmiştir. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), hicret kavramı çerçevesinde şöyle buyurmaktadır: “Hakiki muhacir, Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçan, onları terkeden kimsedir”, “Hicret ikidir, biri kötülüklerden hicret, diğeri de Allah ve Resûlü’ne hicrettir”ve,“Hicret kötülüğü terketmendir.” Bir seferinde hicretin en faziletlisinin ne olduğunu soranlara Resûlullah Efendimiz’in (sallallahu aleyhi vesellem) verdiği cevap da aynı doğrultudadır: “Rabbim’in hoşlanmadığı şeyleri terketmendir.” Yani kıyamete kadar herkes için muhacir olmak mümkündür. Yeter ki kötülükleri terketsin.

Muharrem ayı duası!

Allah’ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah’ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir. Aşure günü ise Muharrem’in 10. günüdür. Aşure gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bu günde Cenâb-ı Hakk on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.

Efendimiz (s.a.v) muharrem ayında oruç tutmakla ilgili şöyle buyurmuştur: ‘’Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü Teâlâ’nın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.’ Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut! Çünkü o, Allahü Teâlâ’nın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allahü Teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder.’’

Aşure gün neler oldu?

Aşure gününün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğu Fecr Suresinin ikinci ayeti olan ‘On geceye yemin olsun’ ifadelerinin tefsirlerinden öğrenmekteyiz. Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem’in Aşuresine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir.

İslâm'da önemli bir yeri olan Aşûre gününde çok mühim hadiseler meydana gelmiştir. Bazıları şunlardır:

Meleklerin ve Cebrail Aleyhisselâm'ın yaratılması,

Göklerin (yıldızların, seyyârelerin) ve yerin (dağların, denizlerin) yaratılması ve yeryüzüne ilk defa yağmur yağması,

Âdem Aleyhisselâm'ın yaratılması, cennete konulması ve sonra tevbesinin kabulü,

İdris Aleyhisselâm'ın göklere kaldırılması,

Nuh Aleyhisselâm'ın gemisinin Cudi Dağı üzerinde karaya oturması,

İbrahim Aleyhisselâm'ın doğumu ve Nemrud'un ateşinden kurtulması,

Musa Aleyhisselâm ve kavminin, Kızıldeniz'in yarılıp yol olmasıyla Firavun'un şerrinden kurtulması ve Firavun ve askerlerinin boğulması,

Eyüb Aleyhisselâm'ın hastalıktan şifa bulması,

Yunus Aleyhisselâm'ın balığın karnından kurtulması,

Davud Aleyhisselâm'ın tevbesinin kabulü,

Süleyman Aleyhisselâm'a saltanat verilmesi,

Yusuf Aleyhisselâm'ın kuyudan çıkarılması,

Yakub Aleyhisselâm'ın gözlerinin açılıp tekrar görmeye başlaması,

İsa Aleyhisselâm'ın göklere kaldırılması,

Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehid edilmesi.

Kıyamet de Cuma gününe rastlayan bir Aşûre günü kopacaktır.

Ramazan orucu farz kılınmadan önce, sevgili Peygamberimiz, Aşûre günü oruç tutarlardı. Hatta o zamandaki müşrikler bile Aşûre gününün değerini bilir ve o gün oruç tutarlardı. Peygamberimiz (sav) Medine'ye hicret ettiğinde, oradaki Yahudilerin oruç tuttuklarını gördü. Niçin oruç tuttuklarını sordu. "Bugün, Hz. Musa'nın Firavun'un şerrinden kurtulduğu gün olduğu için, ona şükür olarak tutuyoruz" dediler. Peygamberimiz, "Musa'ya uymaya biz sizden daha lâyıkız" dedi. Ashabına, o gün herkesin oruçlu bulunmasını buyurdu. Hatta günün o saatine kadar bir şey yiyip içmiş olanlara bile o saatten sonra akşama kadar oruçlu kalmalarını emretti. Bu iş üzerinde o kadar durdu ki, Medine'de tellal çağırtarak ilan ettirdi.

Muhammed İbnu Sayfi (r.a) anlatıyor: "Resulullah(s.a.v) Aşure günü bize sordu: "Bugün sizden bir şey yiyen var mı?" Biz de: "Yiyen de var yemeyen de" dedik. Bunun üzerine: "Bu günün geri kalanını bir şey yiyen de, yemeyen de (oruçla) tamamlasın. Arûz halkına da haber salın, onlar da günün geri kalan kısmını (oruçla) tamamlasınlar" buyurdu." Ravi der ki: "Arûz ile Medine civarındaki Arûz nam mevkiin ahalisini kastetti."

Ashabtan birisi, "Biz Aşûre günü çocukların bile oruçlu kalmaları için, onları pamuktan oyuncaklarla akşama kadar oyalıyorduk" buyuruyor.

İbnu Abbas (r.a)’dan merfu bir rivayette, Efendimiz (s.a.v) şöyle der: “Aşura günü oruç tutun,Yahudilere muhalefet edin: Aşura gününden bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutun”

Hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere, Yahudiler'e benzememek için ya Muharrem'in 9-10 ya da 10-11'nci günlerinde oruç tutmak güzel görülmüştür. Aşure günü sadece tek gün oruç tutmak mekruhtur.

Fazilet ve ikramla övülen günler Allah katında yeryüzündeki değerli taşlar gibidir. O günlerde nazlı kulların yüzü suyu hürmetine dualar kabul olur. O günün faziletine inanarak;

Oruç tutulmalı ve küçükler, bilhassa yetimler sevindirilmeli,

Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

‘’Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.‘’

‘’Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı (nafile) oruçların sevabına ulaşır.‘’

Aşûre günü alış-veriş yapılır eve bir şeyler alınırsa, bir sene boyunca o evde bereket olur.

Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ‘’Kim Aşure gününde ailesine geniş davranır, onlara bolca ikramda bulunursa, Allah’ta sene içinde ona bolca ikramda bulunur, rızkını bollaştırır.‘’

Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşularda girmektedir. Fakat bunun için fazla külfete girmeye, aile bütçesini zorlamaya lüzum yoktur. Herkes imkânı ölçüsünde ikram eder. Ayrıca bilhassa vakıflardan alış-veriş yapılırsa daha bereketli olur.

İslâm büyüklerinden Süfyâni Sevrî hazretleri, "Biz bunu denedik ve aynen böyle olduğunu gördük" buyuruyor.

Yapılabildiği kadar hayır hasenatta bulunmalı sadaka verilmeli,

Abdullah b. Amr Âs şöyle demiştir: ‘’Kim aşure günü oruç tutarsa senenin tamamında oruç tutmuş gibi olur. Kim aşure gününde sadaka verirse o sene boyunca sadaka vermiş gibi olur.‘’

İmam Taberani de şöyle rivayet eder: ”Aşure günü bir dirhem sadakaya yedi yüz bin dirhem sevabı verilir”

Hiç olmazsa iki rekât namaz kılarak bu ümmetin hidayet ve selâmeti için dua etmelidir.

Muharrem ayı duası