Otomotivde yıl sonu düğümü

Otomotiv pazarında daralma hem sıfır hem de ikinci el tarafında etkisini artırırken, yılın son iki ayı galeriler için kritik bir sürece dönüşmeye başladı. Satışların yavaşlaması, ikinci el fiyatlarındaki gerileme ve araçların elde kalma süresinin uzaması, birçok esnafı kepenk indirme noktasına taşıdı.

Kasım ve aralık aylarında yıl sonu hedeflerini tutturmaya çalışan galeriler, bir yandan mevcut araçlarını nakde çevirmeye çalışırken diğer yandan yeni yıla yüksek stok maliyetiyle girme riskini minimuma indirme derdinde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde ikinci el otomobil devirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 azalarak yaklaşık 5,3 milyon adet seviyesinde gerçekleşirken, eylül ayı ikinci el online pazar verileri de kurumsal ilan sayısının yıllık bazda yüzde 12,5 gerilediğini ortaya koydu.

Sıfır kilometre tarafında ise ODMD verilerine göre otomobil satışları Eylül ayında % 28,4 daralırken hafif ticari araç pazarı ise % 39,5 geriledi. Yılın son çeyreğinde belirginleşen satış kayıpları, ikinci el ticaretindeki yavaşlamayla birleşince sektördeki ticari dengeleri değiştirmeye başladı.