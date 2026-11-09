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Dünya Maduro hapishanede din ve felsefeye yöneldi
Dünya

Maduro hapishanede din ve felsefeye yöneldi

Yeniakit Publisher
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Maduro hapishanede din ve felsefeye yöneldi

The New York Times’ın haberine göre, New York’ta yargılanmayı bekleyen eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, cezaevinde dini ve felsefi eserler okuyor.

The New York Times gazetesi, New York’un Brooklyn bölgesindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde tutulan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, yargılanmayı beklerken boş vaktinin büyük bölümünü dini ve felsefi metinleri incelemeye ayırdığını yazdı.

Maduro’nun tutulduğu koşulları bilen altı kişi, gazeteye, eski devlet başkanının cezaevinde görev yapan din görevlileriyle görüştüğünü söyledi. Bu kişiler arasında bir Hristiyan rahip ve bir Yahudi haham da bulunuyor. Kaynaklar, basına konuşma izinleri olmadığı için isimlerinin açıklanmaması şartıyla gazeteye bilgi verdi.

Gazete, dini gereklerini yerine getiren bir Katolik olarak tanımladığı Maduro’nun, Venezuela’da sayıları hızla artan Evanjelik Hristiyanların oylarını kazanmaya çalıştığını ve sosyalist görüşlerini paylaşan bir rahiple yakın ilişki kurduğunu yazdı.

Maduro, eşi Celia Flores ve halefi Delcy Rodríguez de ölen Hintli manevi önder Sathya Sai Baba’nın takipçileri arasındaydı.

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