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Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor!

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor!

Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım Pazar günü itibarıyla başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek.

#1
Foto - Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi kapsamında şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan ticari araçlara beş ay boyunca kış lastiği takılması zorunlu olacak. Kapsama giren araçların lastik değişiminin 15 Kasım’dan önce tamamlanması gerekiyor.

#2
Foto - Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor!

Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Hususi otomobiller için ülke genelinde kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Bakanlık, hususi araç sahiplerine de kış lastiği takmalarını öneriyor. Valilikler, il sınırları içindeki uygulamayı yerel hava ve yol koşullarına göre belirleyebiliyor.

#3
Foto - Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor!

Kış lastiği takmamanın cezası 6 bin lira Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesi uyarınca, kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine 6 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Denetim ekipleri, aracın lastiklerini değiştirebileceği en yakın yerleşim yerine kadar gitmesine izin verebiliyor.

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