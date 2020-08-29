  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Muhammed bin Zayed’in Ürdün Kralı II. Abdullah’ı tehdit ettiği iddia edildi
Dünya

Muhammed bin Zayed’in Ürdün Kralı II. Abdullah’ı tehdit ettiği iddia edildi

İsrail ile anlaşma sonrası gerilen BAE-Ürdün ilişkilerine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in Ürdün Kralı II. Abdullah’ı arayarak tehdit ettiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:08:00 -
Muhammed bin Zayed’in Ürdün Kralı II. Abdullah’ı tehdit ettiği iddia edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki anlaşma, Arap ülkeleri arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Tel Aviv ile ilişkilerin normalleşmesi için masaya oturan BAE’ye tepki gösteren ülkelerden biri olan Ürdün, son zamanlarda hedef alınan ülke oldu. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Ürdün Kralı II. Abdullah arasındaki son telefon görüşmesinde de gerilimin iyice arttığı iddia edildi.

Ürdün Kralı II. Abdullah’ın üvey kardeşi Ali bin al-Hüseyin’in Muhammed bin Zayed’i eleştiren Twitter paylaşımları sonrası, BAE’nin Ürdün’e baskı yaptığı ve paylaşımları sildirttiği iddia edildi.

“Ürdünlüleri sınır dışı ederim”

Yeni Şafak’ın Arap basınına dayandırdığı haberine göre bizzat Muhammed bin Zayed, Ürdün Kralı II. Abdullah’ı telefonla arayarak tehdit etti. Söz konusu telefon görüşmesinde, BAE’de yaşayan Ürdünlülerin sınır dışı edilmesi, işçilerin kovulması ve büyükelçinin geri çekilmesi gibi tehditlerin savrulduğu ileri sürüldü. Söz konusu tehditlerin ardından Kral Abdullah’ın devreye girerek üvey kardeşine sosyal medya hesabındaki paylaşımları zorla sildirttiği iddia edildi.

Paylaşımlar silindi

Ali bin al-Hüseyin’in, Twitter hesabındaki paylaşımları kaldırdığı görüldü. Söz konusu mesajların silinmesiyle birlikte, BAE-Ürdün arasındaki gerilimin son bulduğu belirtildi.

Sosyal medya ikiye bölündü

Ali bin al-Hüseyin’in paylaşımlarını silmesi Ürdün halkını ikiye böldü. Kral yanlıları, al-Hüseyin’in ağabeyini temsil ettiği gerekçesiyle mesajların silinmesini doğru bulurken, muhalifler BAE’ye yönelik mesajların al-Hüseyin’in şahsi görüşleri olduğunu belirterek baskı yapılmasına tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek
Gündem

Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir televizyon programında ezber bozan açıklamalar yaptı.
Merkel'in sözleri sonrası Almanya ve AB'den Türkiye'ye küstah tehdit
Dünya

Merkel'in sözleri sonrası Almanya ve AB'den Türkiye'ye küstah tehdit

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "AB ülkeleri, haklı olduğu konularda Atina'yı ciddiye alma ve desteklemekle yükümlüdür" sözleri sonrası A..
Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü
Gündem

Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

yeniakit.com.tr’de Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrıla..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı