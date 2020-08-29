Muhammed bin Zayed’in Ürdün Kralı II. Abdullah’ı tehdit ettiği iddia edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki anlaşma, Arap ülkeleri arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Tel Aviv ile ilişkilerin normalleşmesi için masaya oturan BAE’ye tepki gösteren ülkelerden biri olan Ürdün, son zamanlarda hedef alınan ülke oldu. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Ürdün Kralı II. Abdullah arasındaki son telefon görüşmesinde de gerilimin iyice arttığı iddia edildi.

Ürdün Kralı II. Abdullah’ın üvey kardeşi Ali bin al-Hüseyin’in Muhammed bin Zayed’i eleştiren Twitter paylaşımları sonrası, BAE’nin Ürdün’e baskı yaptığı ve paylaşımları sildirttiği iddia edildi.

“Ürdünlüleri sınır dışı ederim”

Yeni Şafak’ın Arap basınına dayandırdığı haberine göre bizzat Muhammed bin Zayed, Ürdün Kralı II. Abdullah’ı telefonla arayarak tehdit etti. Söz konusu telefon görüşmesinde, BAE’de yaşayan Ürdünlülerin sınır dışı edilmesi, işçilerin kovulması ve büyükelçinin geri çekilmesi gibi tehditlerin savrulduğu ileri sürüldü. Söz konusu tehditlerin ardından Kral Abdullah’ın devreye girerek üvey kardeşine sosyal medya hesabındaki paylaşımları zorla sildirttiği iddia edildi.

Paylaşımlar silindi

Ali bin al-Hüseyin’in, Twitter hesabındaki paylaşımları kaldırdığı görüldü. Söz konusu mesajların silinmesiyle birlikte, BAE-Ürdün arasındaki gerilimin son bulduğu belirtildi.

Sosyal medya ikiye bölündü

Ali bin al-Hüseyin’in paylaşımlarını silmesi Ürdün halkını ikiye böldü. Kral yanlıları, al-Hüseyin’in ağabeyini temsil ettiği gerekçesiyle mesajların silinmesini doğru bulurken, muhalifler BAE’ye yönelik mesajların al-Hüseyin’in şahsi görüşleri olduğunu belirterek baskı yapılmasına tepki gösterdi.