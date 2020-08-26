Muhammed bin Selman Prens kaçırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Vanity Fair dergisinda yayımlanan makaleye göre, Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdulaziz'in torunu bin Turki'nin Suudi Veliaht Prens bin Selman tarafından özel uçakla Paris'ten Riyad'a kaçırıldığı belirtildi.

Selman'a güvenmek hayatının hatasıydı

Kraliyet ailesine muhalif bir tutum sergileyen Turki, 2015'te Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in göreve gelmesinin ardından iktidara yükselen oğlu Veliaht Prens bin Selman'ın, kendisine yardım edeceğini düşündü.

2016 yılında Suudi Kraliyetine muhalif tavırları nedeniyle Turki'nin gelirleri kesildi. Bunun üzerine Mısır'daki babasını görmek isteyen prens, Selman'dan yardım istedi

Uçak Riyad'a iniş yaptı

Muhalif Prens Paris'ten Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı ile havalandığında Mısır'daki babasıyla buluşacağı Kahire yerine Riyad'a ineceğinden bi haberdi.

Turki'yi uyaran korumaları, uçağa binmemesini, bunun bir tuzak olduğunu ve uçağın Kahire'ye inmeyeceğini söylemelerine rağmen sözlerini dinlemedi.

Uçak iniş yaptığında ise Turki neye uğradığını şaşırdı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a inen uçaktan kabin ekibiyle çıkan Türki'den bir daha haber alınamadı.

Uçağın pilotu Suud el-Kahtani idi

Prensi kaçıran uçağın kaptanı Bin Selman'a çok yakın isimlerden Suud el-Kahtani çıktı.

Prens Türki'nin kaçırılmasından 2 yıl sonra da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Kaşıkçı cinayetinde okların yöneldiği başlıca isimlerden biri Suud el-Kahtani olarak biliniyor.