0553 313 94 23

Muhammed Ali'nin ismi havalimanında yaşatılacak

Efsane boksör Muhammed Ali'nin ismi büyüdüğü yer olan Kentucky'deki havalimanına verilecek.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:21
Muhammed Ali'nin ismi havalimanında yaşatılacak

Boks dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan ve 2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin ismi memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek.

Amerikan basınına göre, Ali'nin memleketi Kentucky'ye bağlı Louisville Yerel Havalimanı Yönetim Kurulu dün yaptıkları toplantıda tesisin adını "Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirmeye karar verdi.

1 yıldan uzun süredir çalışılıyor

Muhammed Ali'nin eşi Lonnie Ali, yaptığı açıklamada, söz konusu isim değişikliğinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Ali, bir dünya vatandaşı olmasına rağmen asla memleketini unutmadı." sözlerini kullandı. 

Havalimanının yönetim kurulu ise söz konusu değişikliğin bir yıldan uzun süredir yapılan çalışmanın sonucu olduğunu ifade etti.

Söz konusu karar, Muhammed Ali'nin doğum gününden bir gün önce geldi. Efsanevi boksör yaşasaydı bugün 77 yaşına girecekti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:21
  1. Muhammed Ali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
    1. Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6..
    2. Altın fiyatları
    3. Numan Kurtulmuş'tan kritik Suriye..
    4. Yüksekten prim ödeme maaşı artırır
    5. Balyoz davası eski hakimine hapis cezası
    6. Taha Akgül'den örnek davranış
    7. Karar resmen yürürlükte! Bir ülke ile..
    8. Bu kuş başka kuş! 100 bin liraya kadar..
    9. Kuyumcuyu yakarak öldürmüşler
    10. Muhammed Ali'nin ismi havalimanında..
    11. Her söylenene inanmayın
    12. Aytemiz'den motosiklet kullanıcılarına..
    13. Borçlanma yapmanın sigorta..
    14. "Yatırımcılar yapısal dönüşüm ve..
    15. Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe ile..
    16. Mühbiç'teki terör saldırısı
    17. Muhtarlık listeleri askıdan indiriliyor
    18. Mısır balıkçı teknesi Gazze..
    19. Emekliler yakıt ve kira desteği talep..
    20. Son dakika haber Aziz Kocaoğlu..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!