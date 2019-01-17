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Muhammed Ali'nin ismi havalimanına verilecek

Efsane Müslüman boksör Muhammed Ali'nin ismi, ABD'nin Kentucky eyaletinde bir havalimanına verilecek.

17 Ocak 2019 Perşembe 10:12
Muhammed Ali'nin ismi havalimanına verilecek

Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan ve 2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin ismi memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek.

"Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı"

Amerikan basınına göre, Ali'nin memleketi Kentucky'ye bağlı Louisville Yerel Havalimanı Yönetim Kurulu dün yaptıkları toplantıda tesisin adını "Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirme kararı aldı.

"Asla memleketini unutmadı"

Muhammed Ali'nin eşi Lonnie Ali, yaptığı açıklamada, söz konusu isim değişikliğinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Ali, bir dünya vatandaşı olmasına rağmen asla memleketini unutmadı." ifadesini kullandı.

"Uzun süredir yapılan çalışma"

Havalimanının yönetim kurulu ise söz konusu değişikliğin bir yıldan uzun süredir yapılan çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti.

Doğum gününden bir gün önce açıklandı

Söz konusu karar, Muhammed Ali'nin doğum gününden bir gün önce geldi. Efsanevi boksör yaşasaydı bugün 77 yaşına girecekti.

Kaynak: AA

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:12
  1. Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı
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