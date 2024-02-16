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Dünya Muhalif Rus lider cezaevinde öldü!
Dünya

Muhalif Rus lider cezaevinde öldü!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 15:11:00 -
Muhalif Rus lider cezaevinde öldü!

Rusya'da Vladimir Putin karşıtı muhalefetin lider isimlerinden Aleksey Navalny'nin cezaevinde öldüğü bildirildi.

Rusya'da Vladimir Putin karşıtı muhalefetin lider isimlerinden Aleksey Navalny'nin cezaevinde öldüğü bildirildi.

Hapisteki Rus muhalefet lideri Alexey Navalny'nin öldüğü bildirildi.

Navalny'nin ölümü, Yamalo-Nenets bölgesi cezaevi servisi tarafından açıklandı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en şiddetli muhalifleri arasında yer alan Navalny 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Navalny, geçtiğimiz yılın sonlarında Rusya'nın en ağır şartlara sahip hapishanelerden biri olarak kabul edilen, Kuzey Kutup dairesi içerisindeki eski bir gulagda yer alan cezaevine nakledilmişti.
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Kaynak: Mepa News

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