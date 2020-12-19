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Gündem Muhalefetin yalanı kısa sürede çöktü!
Gündem

Muhalefetin yalanı kısa sürede çöktü!

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin’in yediği yemekleri belediyeye ödettiği iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. AK Partili Şahin Tin, trajikomik yalanı belgeleriyle çürüttü.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 21:27:00 -
Muhalefetin yalanı kısa sürede çöktü!

Sabah gazetesinden Muhammed Uzun'un haberine göre, son zamanlarda ardı ardına patlayan taciz ve tecavüz vakalarının üzerini örtmek isteyen muhalefet, aynı yalana yeniden sarıldı. 1.5 yıl önce CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar tarafından ortaya atılan ancak yalanlanan iddia, bir kez daha servis edildi.

Montajlı faturaları paylaştı

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 2019 Mayıs ayında, çeşitli yemek işletmelerinden Çivril Belediyesi'ne kesilen ve üzerinde AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in adının kullandığı montajlı faturaları paylaşmıştı. Şahin Tin, iddiaların gerçek olmadığını belirterek, CHP'li Sancar'ı yargıya şikayet etmişti.

CHP'li vekile dava açıldı

28 Mayıs 2019'da Denizli Asliye Mahkemesi'ne başvuran Şahin Tin; Sancar'ın asılsız suçlamalarda bulunduğunu belirterek, manevi tazminat talebinde bulunmuştu. O dönem Çivril Belediye Başkanı olan Gürcan Güven ise yaptığı açıklamada, AK Partili vekiller adına kesilmiş fatura bulunmadığını ve iddia edilen yemeğin yenilmediğini bildirmişti.

 

'Yalanı yasaklamayın' dediler

Tüm bunlara rağmen aynı yalan yeniden piyasaya sürüldü. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'i hedef alan Cumhuriyet; hayali yemek için "AKP'li Şahin Tin, yediği yemeklerin ücretini belediyeye yazdırmış" başlığını attı. "AKP'li Şahin Tin'in 'kebap fişleri' haberine erişim engeli" diyen Birgün ise yalan habere getirilen erişim yasağını eleştirdi.

Bu mu bağımsız yayıncılık!

Sözcü de yalan haber yapanlara erişim engelleme kararı verilmesini, "AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, yemek haberlerine erişim engeli getirtti" başlığıyla haberleştirdi. Bağımsız bir yayıncılık anlayışını savunduğunu iddia eden T24 isimli internet sitesi de yalan haber kervanına katılmaktan imtina etmedi. T24, söz konusu yalan içeriği şöyle paylaştı: "Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller" diyen AKP'li Şahin Tin yediği kebapların fişini belediyeye yazdırdı; habere erişim engeli getirildi!"

'Delilleriyle çürütülmüş iftiradır'

Sık sık hakkında kara propaganda yürütülen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise sosyal paylaşım sitesi şahsi Twitter hesabı üzerinden, iddiaların gerçek olmadığını yineledi. AK Partili Tin, şunları kaydetti:

"Hakkımdaki "yediği yemekleri belediyeye ödetti" başlıklı haberler, delilleriyle çürütülmüş iftiradır. Kimlerin oyunu olduğu aşikar yalan haberler, maksatlı olarak tekrar gündeme sokulmuştur. Yargıya taşıdığım, çamur siyasetini ve kaynağını kurutacak belgeleri bilginize sunuyorum."

Şahin Tin'e haksızlık yapıldığını savunan AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız da, "Bu faturaların doğru olmadığı, yemeklerde hiçbir milletvekilinin bulunmadığı zamanında resimlerle ispatlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Yeniden gündeme getirilmesi haksızlık" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Hikmet

Cumhuriyet musveddesi;belediyeden yemek faturası arıyorsa savundukları imamogluna baksin!İBB yi kalbura çevirmiş eğer dürüstseniz onu arastirin.
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