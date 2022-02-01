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Gündem Muhalefetin söylemleri provoke etti! Elinde kılıçla sokaklarda AK Partili aradı: ‘Pes’ dedirten görüntü!
Gündem

Muhalefetin söylemleri provoke etti! Elinde kılıçla sokaklarda AK Partili aradı: ‘Pes’ dedirten görüntü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı muhalefet mensubu siyasilerin provokatif söylemleri sonucu harekete geçen bir şahıs, eline aldığı kılıçla sokaklarda AK Partili aradığını söyledi. Kılıçla çekilen video görüntüsünü ise “2023 seçim gecesi sokakta AKP’li… AKP’li ararken benim yürüyüş şekli” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal görüntü “pes” dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 20:30:00 - 2022-02-01 21:28:35

Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘kışkırtıcı’ ve ‘tahrik’ edici söylemleri sokaktaki vatandaş üzerinde farklı etkiye neden oluyor. Siyasilerin provokatif söylemlerinden kendine ‘görev’ çıkaran bir kişi elindeki kılıçla sokaklara indi ve AK Partili aradı. Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntü ‘pes’ dedirtti.

Melih Gökçek o alçağı deşifre etti!

Elindeki kılıçla sokaklarda boy gösteren şahsı Melih Gökçek deşifre etti. Gökçek, “Şerefsizin hesabını ve fotoğrafını buldum… Gerisi emniyete kaldı…” notuyla paylaştığı işte o ayrıntı:

 

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