Muhalefetin söylemleri provoke etti! Elinde kılıçla sokaklarda AK Partili aradı: ‘Pes’ dedirten görüntü!

Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘kışkırtıcı’ ve ‘tahrik’ edici söylemleri sokaktaki vatandaş üzerinde farklı etkiye neden oluyor. Siyasilerin provokatif söylemlerinden kendine ‘görev’ çıkaran bir kişi elindeki kılıçla sokaklara indi ve AK Partili aradı. Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntü ‘pes’ dedirtti.

Melih Gökçek o alçağı deşifre etti!

Elindeki kılıçla sokaklarda boy gösteren şahsı Melih Gökçek deşifre etti. Gökçek, “Şerefsizin hesabını ve fotoğrafını buldum… Gerisi emniyete kaldı…” notuyla paylaştığı işte o ayrıntı: