Muğla'nın Datça ilçesinde 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 65 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen üç can salındaki 65 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.