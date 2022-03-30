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Yerel Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi
Yerel

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 13:25:00 -
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz, AA muhabirine, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini vurgulayan Filiz, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun çekildiğini, çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceğini ifade etti.

Filiz, bu durumun depremle ilgisinin bulunmadığını, vatandaşların panik yaşamasına gerek olmadığını ifade etti.

Akyaka sahilinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları dron ile görüntülendi.

Marmaris'te de deniz 5 metre çekildi

İlçenin Uzunyalı ve İçmeler plajları ile Adaköy Mahallesi Aktaş mevkisinde, deniz suyu yaklaşık 5 metre çekilince adacıklar oluştu.

Uzunyalı Plajı'nda sağanağın denize taşıdığı toprak, kum ve küçük taşların oluşturduğu çıkıntılarla birlikte suyun da çekilmesiyle sahilde küçük yarımada ortaya çıktı.

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