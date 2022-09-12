Muğla'da zincirleme kaza: Çok sayıda...
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 07 APS 40 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki 66 DR 788 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından savrulan 07 APS 40 plakalı otomobil, Y.G. idaresindeki 48 H 4915 plakalı otomobile çarptı.
3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler ile F.Y. A.Y. E.A. ve C. Ö. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İLKHA)