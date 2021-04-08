Muğla'da son dakika deprem mi oldu? Muğla deprem şiddeti

Muğla'da son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? soruları merak ediliyor. Muğla'da son dakika deprem olup olmadığı merak ediliyor.

Muğla'da son dakika deprem mi oldu?

AFAD'ın aktardığı veriye göre, saat 18.23'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 7.73 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, Twitter'dan yaptığı açıklamada ,"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.23'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.