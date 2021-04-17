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Gündem Muğla'da orman yangını!
Gündem

Muğla'da orman yangını!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 23:59:00 -
Muğla'da orman yangını!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Göktepe ve Çamoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sına, Aydın ve Denizli'den takviye ekipler geldi.

Yangına, 45 arazöz, 5 itfaiye ve 150 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Çevredeki vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın bölgesine gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine, ekiplerin, yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yangının hala kontrol altına alınamadığını belirten Gümüş, "Yangın devam ediyor, ancak yerleşim yerlerini şu an için tehdit etmiyor." dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ise akşam saatlerinde Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçesinde orman yangını çıktığını ifade etti.

İki ayrı noktadaki orman yangınına, çok sayıda ekibin müdahale ettiğini aktaran Yaprak, "Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor ve yangını kısmen kontrol altına alabildik." diye konuştu.

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