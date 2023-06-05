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Aktüel Muğla'da kaza! 2 kişi yaralandı
Aktüel

Muğla'da kaza! 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 19:38:00 -
Muğla'da kaza! 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Girmeler Mahallesi'nde R. B. yönetimindeki 48 U 3099 plakalı otomobil ile M. A. idaresindeki 48 H 9599 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki sürücü R. B. ile yolcu olarak bulunan K. Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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