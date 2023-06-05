Muğla'da kaza! 2 kişi yaralandı
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Girmeler Mahallesi'nde R. B. yönetimindeki 48 U 3099 plakalı otomobil ile M. A. idaresindeki 48 H 9599 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki sürücü R. B. ile yolcu olarak bulunan K. Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.