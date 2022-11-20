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Yerel Muğla'da kaybolan küçük çocuk bulundu
Yerel

Muğla'da kaybolan küçük çocuk bulundu

Muğla'da kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk Akbük Koyu'nda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 12:32:00 - 2022-11-20 12:42:56

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ailesi ile birlikte gittiği zeytin bahçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk, sahil güvenlik ekipleri tarafından Akbük Koyu’nda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Berk Cengiz'in ailesi Çatakbağyaka Mahallesi'nden Sarnıç Mahallesi'nin turistik Akbük Koyu sırtlarında bulunan zeytinleri toplamaya gitti. Aile akşam saatlerinde otizm rahatsızlığı bulunan 7 yaşındaki çocuklarının kaybolduğunu fark etti. Zeytinlik alandan kaybolan çocuğu aile tüm aramalara rağmen bulamadı. Çocuklarına ulaşamayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, minik Yavuz için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Zeytin toplarken akşam saatlerinde gözden kaybolan Yavuz Berk’in bulunması için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sağlık personelleri, komando timi, Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme (MAKE) ekipleri katıldı.

Otizmli olduğu öğrenilen Yavuz Berk Cengiz için ekipler gece boyunca arama kurtarma çalışması gerçekleştirirken, gece görüşlü dron ile çocuğun kaybolduğu yerler de didik didik arandı.

Sabaha kadar devam eden çalışmaların sonunda sahil güvenlik ekipleri, küçük Yavuz’u, kara yolu ile ulaşılamayan bir yerde buldu. Ekipler tarafından kurtarılan talihsiz çocuk, Akbük İskelesi’ne getirilerek ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken minik Yavuz, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Cengiz ailesi ise çocuklarını kurtaran herkese teşekkür etti.

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