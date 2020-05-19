  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay
için kalan
Aktüel

Muğla'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:21:24 -
Muğla'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ilçede kaçak sigara imalathanesi kurmaktan sabıkası olan Ü.Y'nin Ortaca ilçesinde de kaçak sigara imalatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Burada bandrolsüz hazırlanan sigaralarının Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçesinde piyasaya sürüldüğünü tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Operasyonda, 32 bin 800 doldurulmuş makaron, 130 kilogram açık tütün, 2 elektrikli sigara dolum makinesi, 26 kaçak elektronik sigara likiti, 8 kaçak elektronik sigara, 11 kilogram kaçak pipo tütünü, 6 kilogram kaçak nargile tütünü ve 86 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda Ü.Y. ile K.A. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı