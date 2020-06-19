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Aktüel

Muğla'da FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:31:58 -
Muğla'da FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında arama kararı bulunan O.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheli Gümbet Mahallesi'ndeki bir rezidansta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Bodrum Adliyesine sevk edildi.

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