Muğla’da feci kaza! Genç kız metrelerce havaya savruldu

Muğla’da gerçekleşen olayda, traifk ışıklarının ve yaya geçidinin olduğu bir cadde de feci bir kaza meydana geldi. Trafik ışıklarında yeşil ışıkta yaya yolunca yürümeye başlayan 18 yaşındaki genç kız, kırmızı ışıkta geçen bir arabanın çarpması ile metrelerce havaya savrularak yere düştü.

Kazaya sebep olan aracın sürücüsünün ABD vatandaşı olduğu iddia edildi.

Hastaneye kaldırılan genç kızdan gelen haberlere göre, kızın omurilik sinirlerinin koptuğu ve felç olduğu belirtildi.