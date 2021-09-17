  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muğla’da feci kaza! Genç kız metrelerce havaya savruldu
Gündem

Muğla’da feci kaza! Genç kız metrelerce havaya savruldu

Muğla’da feci bir kaza meydana geldi. 18 yaşındaki Ezgi isminde bir kız yeşil ışıkta geçmesine rağmen bir arabanın hızla çarpması sonucu metrelerce havaya savruldu. O anlar bir dükkânın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 14:02:00 - 2021-09-17 14:03:40

Muğla’da gerçekleşen olayda, traifk ışıklarının ve yaya geçidinin olduğu bir cadde de feci bir kaza meydana geldi. Trafik ışıklarında yeşil ışıkta yaya yolunca yürümeye başlayan 18 yaşındaki genç kız, kırmızı ışıkta geçen bir arabanın çarpması ile metrelerce havaya savrularak yere düştü.

Kazaya sebep olan aracın sürücüsünün ABD vatandaşı olduğu iddia edildi.

Hastaneye kaldırılan genç kızdan gelen haberlere göre, kızın omurilik sinirlerinin koptuğu ve felç olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay