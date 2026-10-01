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Yerel Muğla'da eşini öldüren Ali Bacak'a ağırlaştırılmış müebbet, haksız tahrik indirimi yok
Yerel

Muğla'da eşini öldüren Ali Bacak'a ağırlaştırılmış müebbet, haksız tahrik indirimi yok

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Muğla'da eşini öldüren Ali Bacak'a ağırlaştırılmış müebbet, haksız tahrik indirimi yok

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eşi Sermin Bacak'ı 8 Mart'ta bıçaklayan Ali Bacak'a ağırlaştırılmış müebbet verdi; haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmadı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Ali Bacak'ı, eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi; takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmamasına hükmedildi.

Sermin Bacak'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın ikinci duruşması aynı mahkemede görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Bacak, avukatı ve sanığın ablası Şengül Şahin katıldı.

Savcı indirim uygulanmaması talebini yineledi

Cumhuriyet savcısı, daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Gültekin Akça önceki savunmalarını yineledi ve suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Akça'nın tahkikatın genişletilmesi yönündeki talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

"Kesinlikle bu eylemi yapmadım"

Karar öncesinde son sözü sorulan Ali Bacak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. "Kesinlikle bu eylemi yapmadım" diyen Bacak, eşine zarar vermediğini savundu. Bacak, olay sırasında eşine tampon uyguladığını da ileri sürdü.

Ablası yaklaşık 15 yıl öncesine dair beyanda bulundu

Duruşmada sanığın ablası Şengül Şahin tanık olarak dinlendi. Şahin, kardeşini pankreas rahatsızlığı nedeniyle ziyaret ettikleri sırada geçmişte yaşandığını belirttiği bir olaya ilişkin beyanda bulundu.

Yaklaşık 15 yıl önce yaşandığını belirttiği olayı anlatan Şahin, kardeşinin eski eşi nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve tüfeğin kullanıldığı bir olay yaşandığını söyledi. Şahin, olay sırasında kardeşinin kendilerine evden çıkmalarını söylediğini ifade etti.

Tarafların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

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