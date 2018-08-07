Muğla'da düşen yıldırım orman yangını çıkardı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Avlanmaz mevkisinde ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına müdahale ediliyor.07 Ağustos 2018 Salı 11:15
Yangına, 6 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda arazözle de karadan müdahale ediliyor.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yıldırım düşmesinden dolayı çıktığını tespit ettiklerini belirterek, "Yangının yayılmasını kısmen durdurduk. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle karadan müdahale etmekte güçlük çekiyoruz." dedi.
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