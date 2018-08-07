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Muğla'da düşen yıldırım orman yangını çıkardı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Avlanmaz mevkisinde ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına müdahale ediliyor.

07 Ağustos 2018 Salı 11:15
Muğla'da düşen yıldırım orman yangını çıkardı

Yangına, 6 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda arazözle de  karadan müdahale ediliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı  açıklamada, yangının yıldırım düşmesinden dolayı çıktığını tespit ettiklerini  belirterek, "Yangının yayılmasını kısmen durdurduk. Bölgenin sarp kayalık olması  nedeniyle karadan müdahale etmekte güçlük çekiyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 11:15
  1. Muğla
  2. orman yangını
  3. köyceğiz

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