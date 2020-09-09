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Aktüel Muğla'da, DMD hastalığı farkındalığı için plajda balon uçuruldu
Aktüel

Muğla'da, DMD hastalığı farkındalığı için plajda balon uçuruldu

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:18:30 -
Muğla'da, DMD hastalığı farkındalığı için plajda balon uçuruldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkati çekmek için plajda gökyüzüne kırmızı balon bırakıldı.

Bir çeşit kas erimesi hastalığı olan rahatsızlığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda belediye personelleri, plajda güneşlenen turistler ve DMD hastası Ayaz Can Uyar, balonları gökyüzüne saldı.

Oğlu da DMD hastası olan belediye personeli Şeref Uyar, 5 bin çocuğun DMD ile mücadele ettiğini, gereken farkındalığı oluşturmak için etkinliğe katıldığını bildirdi.

Öte yandan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve belediye personeli, DMD hastalığına dikkati çekmek amacıyla kısa filmde yer aldı.

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