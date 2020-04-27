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Aktüel

Muğla'da demir boruya sıkışan oğlağı itfaiye kurtardı

2020-04-27 23:33:36 -
Muğla'da demir boruya sıkışan oğlağı itfaiye kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde demir boru içinde sıkışan oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akarca Mahallesi 861 Sokak'taki boş arazide bulunan demir boruya giren oğlak sıkıştı.

Oğlağı kendi imkanlarıyla çıkarmayı başaramayan sahibi Ramazan Orpak, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye görevlileri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından, demir boruyu keserek oğlağı sıkıştığı yerden kurtardı.

Sahibine teslim edilen oğlak, annesinin yanına bırakıldı.

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