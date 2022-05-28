Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere Mahallesi açıklarında durdurulan teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Afgan uyruklu göçmeni yakaladı. Organizatör oldukları iddiasıyla teknede İ.K, B.G. karada ise tekneyle bağlantılı olduğu belirlenen H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.