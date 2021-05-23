Muğla Büyükşehir Belediye personel alımı hakkında duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada en az 50 KPSS puan şartıyla devlet memuru alımı yapılacağı bilgisi verildi. Yayınlanan personel alım ilanından sonra personel alımının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Muğla Büyükşehir Belediyesine zabıta ve itfaiye memuru alımı ne zaman?

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların 24.05.2021 ve 27.05.2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Ardıç CaddesiNo:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen gelerek başvuru yapmaları gerekiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesine zabıta ve itfaiye memuru alım şartları nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.