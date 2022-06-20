  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Müge Anlı canlı yayında kararını açıkladı!
Medya

Müge Anlı canlı yayında kararını açıkladı!

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında evleneceğini açıkladı. Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda dakikalarca alkışlandı. Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medyada merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 13:24:00 -
Müge Anlı canlı yayında kararını açıkladı!

 

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında evleneceğini açıkladı. Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda dakikalarca alkışlandı. Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medyada merak konusu oldu.

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınızı adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var" dedi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

48 yaşında evlilik kararı alan Anlı'nın birlikte olduğu Yüzbaşıoğlu, 58 yaşında ve Adana doğumlu. "Saygı duyduğum bir mesleği var" dediği Şinasi Yüzbaşıoğlu, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyor. Daha önce Adana emniyet müdürlüğünde de görev alan Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı.

 


Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!
Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

Medya

Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatladı! Darp edilip uçan tekme yedi
İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatladı! Darp edilip uçan tekme yedi

Yerel

İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatladı! Darp edilip uçan tekme yedi

Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi
Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi

Aktüel

Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi

Bu yöntem sayesinde 2 dakikada uykuya dalabilirsiniz
Bu yöntem sayesinde 2 dakikada uykuya dalabilirsiniz

Sağlık

Bu yöntem sayesinde 2 dakikada uykuya dalabilirsiniz

Ayakkabı kokusu neden oluşur ve nasıl engellenir?
Ayakkabı kokusu neden oluşur ve nasıl engellenir?

Kadın - Aile

Ayakkabı kokusu neden oluşur ve nasıl engellenir?

Çelik tencereler nasıl parlatılır? Çelik tencere parlatma!
Çelik tencereler nasıl parlatılır? Çelik tencere parlatma!

Kadın - Aile

Çelik tencereler nasıl parlatılır? Çelik tencere parlatma!

Çamaşır makinesinde rengi değişen beyazları ağartma
Çamaşır makinesinde rengi değişen beyazları ağartma

Kadın - Aile

Çamaşır makinesinde rengi değişen beyazları ağartma

Çocukların yapması gereken sporlar nelerdir? Çocuğun yaşına göre spor dalı seçilmeli
Çocukların yapması gereken sporlar nelerdir? Çocuğun yaşına göre spor dalı seçilmeli

Kadın - Aile

Çocukların yapması gereken sporlar nelerdir? Çocuğun yaşına göre spor dalı seçilmeli

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23