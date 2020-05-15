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Müftü yardımcısından karantinadaki vatandaşlara konser

Çorum Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Suudi Arabistan’dan getirilerek Çorum’da karantinaya alınan vatandaşlara konser verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:20:23 -
Müftü yardımcısından karantinadaki vatandaşlara konser

Çorum Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Suudi Arabistan’dan getirilerek Çorum’da karantinaya alınan vatandaşlara konser verdi.


Suudi Arabistan’dan getirilen 169 kişinin karantina süreci Gençlik Spor Bakanlığı’na İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda devam ediyor. Yurtta kalan gurbetçilere gurbetçilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla zaman zaman sosyal etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık yurt bahçesinde konser verdi.


Türk Sanat ve Türk Tasavvuf müziğine ait eserler seslendiren Bıyık’a Ölürüm Türkiye’m adlı parçayı seslendirdiğinde vatandaşlar odalarının pencerelerinden Türk bayrakları sallayarak eşlik etti.


Etkinliği Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ve yurt görevlileri izledi.

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