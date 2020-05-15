  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Müftü yardımcısı, karantina yurdundaki vatandaşlara konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:03:36 -
Müftü yardımcısı, karantina yurdundaki vatandaşlara konser verdi

ÇORUM (AA) - Çorum Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Çorum'daki yurtta karantinaya alınan vatandaşlar için yurt bahçesinde konser verdi.

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çorum İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

İhtiyaçları Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında İl Müftü Yardımcısı Bıyık, yurt bahçesinde konser verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Ankara'da çalıştığı yıllarda Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarında görev alan, Kayseri'de ilahiyat eğitimi gördüğü sırada Neveser Musiki Topluluğu ve Aydınlar Ocağı Türk Tasavvuf Müziği topluluklarını kuran Bıyık, kendisine ait besteleri karantinadaki vatandaşlar için seslendirdi.

Yurtaki vatandaşlar, Bıyık'ın seslendirdiği "Ölürüm Türkiye'm" başta olmak üzere çeşitli parçalara odalarının pencerelerinden Türk bayrakları sallayarak katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ve yurt görevlileri de Bıyık'a eşlik etti.

Karantina süreleri yarın dolacak vatandaşlar, etkinlik için yetkililere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı