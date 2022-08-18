Mudanya Üniversitesi yüzde 100 dolulukla eğitime başlıyor

Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olarak, Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yıldönümü olan 11 Ekim’de kapılarını açarak eğitime başlayacak Mudanya Üniversitesi, YKS yerleştirme sonuçlarına göre, YÖK tarafından verilen kontenjanlarını doldurdu. Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, düzenlediği basın toplantısı ile Mudanya Üniversitesinin kuruluş sürecini ve yerleştirme sonuçlarını paylaştı.

Mudanya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Tosun, Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Atilla Eriş, Mudanya Üniversitesinin işbirliği protokolü imzaladığı Medicalpark Bursa Hastanesinin Genel Müdürü Metin Arslan’ın da katıldığı toplantıda konuşan Gıyasettin Bingöl, üniversite kurma hayalinin 18 yıl önce başladığını belirterek, bugün bunu başarmanın gururunu yaşadığını söyledi. Mudanya Üniversitesini ‘hayatımı özeti ve son projem’ diyerek tanımlayan Bingöl, “Neyim varsa Mudanya Üniversitesine vakfettim” şeklinde konuştu.

Bingöl: İlk yılımızda ilginin odağı olmak gurur verici

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre daha ilk yıldan ilginin odağı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bursa’nın tek vakıf üniversitesi Mudanya Üniversitesi, eğitime başlayacağı ilk yıldan büyük ilgi görerek öğrencilerin tercihinin adresi oldu. Lisans programlarında Endüstri Mühendisliği, Psikoloji ve Hemşirelik Bölümünde kontenjanlarımızın yüzde 100’ü doldu. Yine Meslek Yüksek Okulumuzun İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Fizyoterapi ve Anestezi programlarında da yüzde 100 doluluk oranını yakaladık. Yani YÖK’ün bize verdiği 290 öğrenci kontenjanımızın tamamını doldurduk. Üniversitemizin ayrıca 290 yabancı öğrenci kontenjanı da bulunuyor. Bu konuda da kayıtlarımız devam ediyor. Yabancı öğrencilerin de tercihinin Mudanya Üniversitesi olacağına inanıyorum.”

Bingöl, vakıf üniversiteleri arasındaki başarı sıralaması ile ilgili de şu bilgileri verdi:

“Endüstri mühendisliği bölümü bulunan 19 vakıf üniversitesi arasında başarı sıralamasına göre 4. sıradayız.Psikoloji bölümü bulunan 46 vakıf üniversitesi arasında 5. sıradayız.Hemşirelik bölümü bulunan 45 vakıf üniversitesi arasında 24. sıradayız. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Diğer vakıf üniversitelerindeki hemşirelik bölümlerinin kontenjanları bizden daha az. Biz bu yıl hemşirelik bölümüne tamamı burslu 40 öğrenci alacağız. Bu bölümde, başarı sıralamamız buna göre oluşmuş durumda. Meslek Yüksek Okulumuza gelirsek;Fizyoterapi programı bulunan 43 vakıf üniversitesi arasında 1. sıradayız.Tıbbi görüntüleme programı bulunan 50 vakıf üniversitesi arasında 2. sıradayız.Anestezi programı bulunan 50 vakıf üniversitesi arasında 3. sıradayız.İlk ve Acil Yardım programı bulunan 52 vakıf üniversitesi arasında 4. sıradayız.”

‘Bursa Mudanya Üniversitesine sahip çıktı’

Bingöl, şunları söyledi:

“Bizler bu yola, Türkiye’nin 4. büyük şehri Bursa’da sadece 2 tane üniversite olmasının yetersiz olduğu düşüncesiyle çıktık. Aldığımız sonuçlar bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu bize gösterdi. Üniversiteyi kurarken, Mudanya Üniversitesi Bursalıların demiştik. Bursalılar da daha ilk yılımızdan bizi tercih ederek Mudanya Üniversitesine teveccüh gösterdi, sahip çıktı. Ben buradan tüm Bursa halkına sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Bursa dışından da Mudanya Üniversitesini tercih eden çok sayıda öğrencimiz oldu. Bu sayının da önümüzdeki yıllarda artacağına inanıyorum. Bu başarı daha ilk yılımızda bize büyük güç verdi. Önümüzdeki yıllarda Mudanya Üniversitesi yeni bölümleriyle, özgür düşünen, konuşan, bilim üreten gençlerimizin eğitim yuvası olacak. Türkiye’nin en son kurulan, en genç üniversitesi olarak ilk öğrencilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Doğa ile iç içe kampüsümüzde, yetkin akademik kadromuz, modern amfilerimiz, teknolojik donanımlı laboratuvarlarımız ve sosyal tesislerimizle eğitime hazırız.Mudanya Üniversitesinin kuruluş sürecindeki destekleri ve ilgilerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar ve yürütme kurulu üyelerine, Mudanya Üniversitesinin kurulmasına oy birliği ile evet diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm partilerin temsilcilerine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.”