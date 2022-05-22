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Gündem Mücahit Birinci açıkladı: Çok yakında…
Gündem

Mücahit Birinci açıkladı: Çok yakında…

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci beklenen sosyal medya yasası ile alakalı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 16:16:00 -
Mücahit Birinci açıkladı: Çok yakında…

YENİ AKİT  ANKARA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okuduğunu ve zorla Adana Festivaline geldiğini iddia eden “Veriyoayari” adlı twitter kullanıcısının bir öğrenci olmadığı, Ankara’da Altındağ’da oturan 82 doğumlu bir esnaf olduğu ortaya çıkınca AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci beklenen sosyal medya yasası ile alakalı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Birinci paylaşımında, “Sosyal Medya manipülasyonları nasıl yapılıyor bakınız! Bu tipleri sosyal medya yasası ile yalanlarına batıracağız, bir daha çıkmamak üzere. Çok yakında...” ifadelerini kullandı.

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